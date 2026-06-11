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إيران

قاليباف: ستواجهون إيران مختلفة إذا استمرت السياسات والقرارات المتسرعة
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إيران

قاليباف: ستواجهون إيران مختلفة إذا استمرت السياسات والقرارات المتسرعة

2026-06-11 20:48
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حذّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف من أن استمرار السياسات الخطأ سيؤدي إلى واقع جديد سترون فيه إيران مختلفة عمّا عرفتموه.

وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أكد قاليباف أن الإستراتيجيات الخطأ والقرارات غير المدروسة ستعيد المشهد بصورة كارثية إلى نقطة الصفر، وستقود إلى تفجير البنى التحتية للطاقة والأسواق، وتخلق مستنقعًا لا نهاية له، مردفًا: "ستظلون عالقين فيه لسنوات طويلة".

وأضاف: "سترون إيران مختلفة عمّا عهدتموه!".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف
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