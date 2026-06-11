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حزب الله شيّع الشهيد فادي حسين المقهور
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لبنان

حزب الله شيّع الشهيد فادي حسين المقهور "أمجد" في مدينة الهرمل

2026-06-11 21:10
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل الشهيد المجاهد السعيد فادي حسين المقهور "أمجد"، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

انطلقت مسيرة التشييع من ساحة بلدية الهرمل، تقدمتها الفرقة الموسيقية وفرق كشافة الإمام المهدي (عج)، بمشاركة علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي، الذين حملوا النعش الطاهر على أكتافهم، وهم يرددون هتافات التكبير والتهليل وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأعدائها واللطميات الحسينية.

ووصلت مسيرة التشييع إلى روضة مدينة الهرمل، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء الهرمل
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