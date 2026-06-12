⭕️ دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 11/06/2026، 24 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:



1- السّاعة 11:50 أمس الأربعاء 10-06-2026 إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع " هرمز 450 - زيك" في أجواء الخردلي جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.



2- السّاعة 14:05 أمس الأربعاء 10-06-2026 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



3- السّاعة 16:00 أمس الأربعاء 10-06-2026 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.



4- السّاعة 16:30 أمس الأربعاء 10-06-2026 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.



5- السّاعة 17:30 أمس الأربعاء 10-06-2026 استهداف موقع نمر الجمل المستحدث بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.



6- السّاعة 00:40 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.



7- السّاعة 00:50 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان، للمرة الثانية، بصلية صاروخيّة.



8- الساعة 01:00 أثناء تحرّك قوّة للعدوّ من منطقة الرجمان محيط بلدة طير حرفا باتجاه وادي حسن، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عدد من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدّمة وأوقعوا إصابات مؤكّدة بين أفرادها ودمّروا عددًا من الآليات المرافقة للقوّة.



9- السّاعة 05:30‏ استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصاروخين نوعيّين وتحقيق إصابات مؤكدة.



10- السّاعة 09:30 استهداف آليّة هامر ودبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلة الراج في بلدة دير سريان جنوب لبنان بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة.



11- السّاعة 10:45‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.



12- السّاعة 12:50 استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند طريق صفّ الهوا في مدينة بنت جبيل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.



13- السّاعة 12:50 استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة وآلية تذخير قُرب المربض بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة.



14- السّاعة 12:50 استهداف مجموعة من جنود جيش العدو عند محاولتهم الفرار من آلية ياغي عسكرية قرب مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.



15- السّاعة 13:30 استهداف مركز قيادي وتجيزات فنيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



16- السّاعة 13:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بمسيّرتين انقضاضيّتين.



17- السّاعة 13:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشقيف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



18- السّاعة 14:00 استهداف جرّافة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.



19- السّاعة 14:15 استهداف آليات عسكريّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي كانت تحاول سحب الآلية المدمّرة عند طريق صفّ الهوا في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.



20- السّاعة 15:00 استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.



21- السّاعة 16:00 إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هيرون 1" في أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي.



22- السّاعة 16:30 استهداف موقع جلّ الحمّار جنوب بلدة العديسة بمسيّرتين انقضاضيّتين.



23- السّاعة 20:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفا، للمرّة الثّالثة، بصلية صاروخيّة.



24- السّاعة 20:15 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفا، للمرّة الرّابعة، بصلية صاروخيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.



#معركة_العصف_المأكول

#دفاعا_عن_لبنان_وشعبه

#الإعلام_الحربي

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