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إيران

بقائي: لا قرار نهائياً بشأن الاتفاق والأميركيون واصلوا تغيير مواقفهم خلال المباحثات
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إيران

بقائي: لا قرار نهائياً بشأن الاتفاق والأميركيون واصلوا تغيير مواقفهم خلال المباحثات

2026-06-12 00:26
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إيران لم تتوصل حتى الآن إلى موقف نهائي أو قرار حاسم بشأن مذكرة التفاهم المطروحة، مشيراً إلى أن ما يُتداول حول الاتفاق لا يزال في إطار التكهنات، وأن أي قرار نهائي لم يُحسم بعد.

وأوضح بقائي أن قطر وباكستان تؤديان دوراً نشطاً في جهود الوساطة الجارية، في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع المفاوضات نحو نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن الصياغة النهائية لجزء كبير من نص مذكرة التفاهم كانت قد أصبحت جاهزة، إلا أن الجانب الأميركي واصل تغيير مواقفه خلال مراحل التفاوض، ما أدى إلى تعقيد بعض المسائل وتأخير التوصل إلى اتفاق نهائي.

وشدد على أن إيران أثبتت خلال المباحثات أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إزاء ما تعتبره خطوطاً حمراء وثوابت غير قابلة للمساومة، مؤكداً تمسك طهران بمواقفها الأساسية وعدم قبولها أي ضغوط أو إملاءات.

وأضاف أن الولايات المتحدة حاولت خلال الأيام الأخيرة فرض بعض القضايا الجديدة على طاولة المفاوضات، إلا أن إيران أظهرت بوضوح أنها لن تستسلم لمثل هذه المحاولات ولن تتراجع عن حقوقها ومواقفها المعلنة.

وأوضح أن الأميركيين يسعون إلى تصوير إيران على أنها تأثرت بالضغوط والتهديدات، مؤكداً أن الموقف الإيراني بقي ثابتاً طوال مسار المفاوضات ولم يتغير تحت أي ظرف.

وكشف أن مسودة مذكرة التفاهم أصبحت شبه جاهزة من الناحية الفنية، إلا أن العقبة الرئيسية ما زالت تتمثل في التصريحات والمواقف الأميركية المتناقضة، والتي انعكست سلباً على مسار التفاوض.

وأكد أن آلية اتخاذ القرار في إيران واضحة ومحددة، وأن الجهات المختصة في البلاد تواصل دراسة مختلف تفاصيل وجزئيات التفاهم المطروح قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وختم بقائي بالتأكيد أن النتيجة النهائية ستُعلن رسمياً فور انتهاء المؤسسات والجهات المعنية من مراجعة الاتفاق والوصول إلى قرار حاسم بشأن مذكرة التفاهم.

الكلمات المفتاحية
الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي
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