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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العصف المأكول
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2026-06-12 00:35
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01:16 |
رضائي: ينبغي زيادة الضغط على العدو حتى يدفع ثمناً أكبر ويتألم أكثر
01:15 |
رضائي: يجب توجيه ضربات أقوى للعدو واستهداف بنيته التحتية ومراكزه الاقتصادية والتقنية
01:14 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: احتمال الخداع من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتفع
01:14 |
رضائي: ترامب أمام صفقة كبيرة غداً ويسعى في الوقت الحالي إلى إبقاء الأوضاع هادئة
01:06 |
وكالة فارس الإيرانية: القوات الإيرانية تمنع ناقلة نفط مخالفة من عبور مضيق هرمز بعد دخولها المنطقة دون تنسيق
01:02 |
التلفزيون الإيراني: دوي انفجارين في بندر عباس جنوبي البلاد والأسباب مجهولة
00:54 |
وكالة "تسنيم": الأصوات المسموعة قرب ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات القوات المسلحة لمنع مخالفات العبور في مضيق هرمز
00:43 |
وكالة "تسنيم" الإيرانية: أصوات الانفجارات الأخيرة ناتجة عن الضربات التحذيرية من أجل إدارة إغلاق مضيق هرمز
00:36 |
وكالة مهر: دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سيريك جنوب إيران والأسباب مجهولة
00:36 |
التلفزيون الإيراني: دوي انفجار مجددا في النطاق البحري لمدينة سيريك جنوب إيران
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العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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