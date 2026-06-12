إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:14 |المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي: احتمال الخداع من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتفع
01:06 |وكالة فارس الإيرانية: القوات الإيرانية تمنع ناقلة نفط مخالفة من عبور مضيق هرمز بعد دخولها المنطقة دون تنسيق
00:54 |وكالة "تسنيم": الأصوات المسموعة قرب ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات القوات المسلحة لمنع مخالفات العبور في مضيق هرمز
00:43 |وكالة "تسنيم" الإيرانية: أصوات الانفجارات الأخيرة ناتجة عن الضربات التحذيرية من أجل إدارة إغلاق مضيق هرمز
00:36 |وكالة مهر: دوي انفجار في البحر على بعد نحو كيلومترين من ساحل سيريك جنوب إيران والأسباب مجهولة