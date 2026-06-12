أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف أن القدرات الدفاعية الإيرانية أصبحت اليوم أكثر تطوراً وتقدماً مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية واصلت تعزيز جاهزيتها في مواجهة التحديات والتهديدات المتصاعدة.

وفي ظل العدوان الأميركي المتواصل على منطقة الخليج الفارسي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في النطاق البحري لمدينة سيريك جنوب إيران، وعلى مسافة تقارب كيلومترين من الساحل، قبل أن يتجدد سماع أصوات انفجارات أخرى في المنطقة نفسها، فيما تحدثت تقارير لاحقة عن دوي انفجارين في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن بعض الأصوات والانفجارات التي سُمعت قرب سواحل سيريك ترتبط بضربات وتحركات تحذيرية تهدف إلى إدارة إجراءات إغلاق مضيق هرمز، ومنع أي مخالفات تتعلق بحركة العبور في الممر البحري الاستراتيجي.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "فارس" أن القوات الإيرانية منعت ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز بعد دخولها المنطقة من دون تنسيق مسبق، في إطار الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات الإيرانية في المنطقة.

سياسياً، حذر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي من احتمال تعرض إيران للخداع من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب،وأن هذا الاحتمال مرتفع في ظل التطورات السياسية والمفاوضات الجارية.

وقال رضائي إن ترامب يقف أمام ما صفقة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ويسعى حالياً إلى إبقاء الأوضاع هادئة لتحقيق أهدافه السياسية، داعياً إلى عدم التعويل على المواقف الأميركية المعلنة.

كما دعا إلى زيادة الضغط على العدو وتوجيه ضربات أشد تأثيراً تستهدف البنى التحتية والمراكز الاقتصادية والتقنية لأن رفع مستوى الضغط من شأنه أن يفرض أثماناً أكبر ويؤدي إلى نتائج أكثر تأثيراً في مسار المواجهة.

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