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بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع... وزير القوات المسلحة البريطاني يقدم استقالته
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بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع... وزير القوات المسلحة البريطاني يقدم استقالته

2026-06-12 07:07
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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن وزير القوات المسلحة آل كارنز قدم استقالته بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع جون هيلي احتجاجًا على خطة الإنفاق الدفاعي الحكومية.

وفي رسالة استقالته إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، قال كارنز: "خطة الاستثمار الدفاعي ليست تحويلية بما يكفي، ولا ممولة تمويلًا كافيًا، إننا نطلب من قواتنا المسلحة العمل في عالم أشد خطورة بميزانية وضعت لعالم أكثر استقرارًا".

وجاء هذا القرار بعد وقت قصير من تقديم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، استقالته من منصبه احتجاجًا على عدم الوفاء بالالتزامات المالية الموعودة لمشاريع الدفاع.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، قال هيلي إن حجم الأموال المخصصة للدفاع "أقل بكثير مما هو مطلوب للدفاع عن البلاد في هذا الوقت الخطير".

وفي السياق أيضًا؛ قدمت كل من السكرتيرة البرلمانية الخاصة لوزير الدفاع، والنائبة باميلا ناش، استقالتها الليلة الماضية.

وتأتي هذه الاستقالات المفاجئة بعد أسابيع قليلة من استقالة وزير الصحة ويس ستريتينغ، مما يثير تساؤلات جديدة حول قدرة رئيس الوزراء كير ستارمر، على التشبث بمنصبه.
 

الكلمات المفتاحية
بريطانيا الدفاع الوطني مجلس الوزراء
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