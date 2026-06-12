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إيران

رضائي يحذّر: احتمال الخداع من جانب ترامب مرتفع
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إيران

رضائي يحذّر: احتمال الخداع من جانب ترامب مرتفع

2026-06-12 07:18
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حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني إبراهيم رضائي من أن "احتمال الخداع من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرتفع".

وأضاف رضائي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" يقول: "إن ترامب أمام صفقة كبيرة غدًا، ويسعى في الوقت الحالي إلى إبقاء الأوضاع هادئة"، مشددًا على وجوب "توجيه ضربات أقوى للعدو واستهداف بنيته التحتية ومراكزه الاقتصادية والتقنية"، في حال واصل اعتداءاته.

وتابع رضائي في منشوره: "ينبغي زيادة الضغط على العدوّ حتّى يدفع ثمنًا أكبر ويتألم أكثر".

وفي منشور آخر عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي كتب رضائي: "في حرب الأربعين يومًا، اتسعت رقعة المياه الإقليمية الإيرانية، وفي الحرب القادمة، ربما تتسع رقعة الأراضي الإيرانية".
 

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الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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