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"حنظلة" تعلن اختراق اتصالات مرتبطة بمسؤولين في جهاز "الموساد"

2026-06-12 07:55
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أعلنت مجموعة "حنظلة" الإلكترونية، أنها تمكنت من الوصول إلى معلومات ومكالمات مرتبطة بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين في جهاز المخابرات الصهيوني "الموساد"، مشيرةً إلى حصولها على بيانات تتعلق بأنشطة وعمليات إلكترونية.

وكشفت "حنظلة"، في بيان لها عن وقوع نائبة مدير التخطيط والشؤون الاستراتيجية السابقة في "الموساد" لورا جيلينسكي في مصيدتها، وأكدت أن جيلينسكي التقت أحد المديرين المعينين حديثًا لعمليات الأمن السيبراني في جهاز "الموساد" في فندق "ديفيد كمبينسكي" في "تل أبيب" أول من أمس (الأربعاء).

وقالت مجموعة "حنظلة" أنها راقبت محادثات الطرفين من بداية الاجتماع إلى نهايته، وأُطلعت على الخطط التي نوقشت خلاله.

وأكدت المجموعة الإلكترونية أيضًا إحباط بعض العمليات الإلكترونية الهجومية التي كان "الموساد" يخطط لشنها ضدّ البنية التحتية لإحدى دول المنطقة قبل تنفيذها.

ومع هذا البيان، نشرت "حنظلة" صورة قالت إنها حصلت عليها من هاتف لورا جيلينسكي الشخصي، واعتبرت ذلك دليلًا على قدرتها على اختراق الأنظمة والمعدات التي يستخدمها مسؤولو المخابرات "الإسرائيلية".

وخاطبت المجموعة بعض مسؤولي "الموساد" أنها تمتلك معلومات استخباراتية عن أنشطتهم وتحركاتهم، وأكدت اتساع نطاق وصولها ونفوذها.
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الموساد الحرب السبرانية حنظلة
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