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الأخبار: الاتفاق يشمل لبنان وإنهاء الحرب في المنطقة وليس وقفًا لإطلاق النار
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لبنان

الأخبار: الاتفاق يشمل لبنان وإنهاء الحرب في المنطقة وليس وقفًا لإطلاق النار

2026-06-12 09:40
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ذكرت صحيفة "الأخبار"، نقلًا عن مصادر واسعة الاطلاع، أن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران يقضي بإنهاء الحرب في المنطقة كلها؛ بما فيها لبنان، وليس مجرد وقف لإطلاق النار.

بحسب "الأخبار"؛ "الاختراق تمّ بعد ظهر أمس، في اتصالات جرت في العاصمة القطرية الدوحة، بإدارة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومشاركة مسؤول إيراني رفيع المستوى حضر إلى قطر، وكذلك موفد رفيع المستوى للرئيس ترامب".

وأضافت الصحيفة: "بحسب المعطيات، الاتفاق يقضي بإطلاق الإجراءات لإنهاء الحرب في الخليج والمنطقة كلها، بما فيها لبنان. وافقت الولايات المتحدة على عملية إنهاء الحرب وليس على وقف لإطلاق النار. ووفّرت قطر حلاً ناسب الجانبين الأميركي والإيراني بشأن الأموال المجمدة، في صيغة لا تتسبّب بإحراج للرئيس الأميركي وتحقق لإيران غايتها بالحصول على أموالها".

أما في ما يخص لبنان، فقد علمت «الأخبار» أن إيران حصلت على جواب نهائي من الولايات المتحدة بأن لبنان مشمول بالاتفاق، والرئيس ترامب تحدث 3 مرات مع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بشأن ملف لبنان، خصوصًا وأن إقرار إنهاء الحرب لا يقتصر على وقف لإطلاق النار، بل على وقف تام للاعتداءات العسكرية وجدولة الانسحاب "الإسرائيلي" السريع من لبنان، مع ضمان وقف أعمال التهديم والتجريف كلها وإطلاق سراح الأسرى.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران صحيفة الاخبار العدو الصهيوني الولايات المتحدة
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