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طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة ساحلًا وانخفاضها جبلًا وداخلًا 
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لبنان

طقس لبنان قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة ساحلًا وانخفاضها جبلًا وداخلًا 

2026-06-12 09:49
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدًا، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما ترتفع في المناطق الساحلية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ، تنشط الرياح أحيانًا بخاصة شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر.

الحال العامة
طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية باردة نسبيا تؤثر فوق الجبال وفي المناطق الداخلية بشكل خاص.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.
تحذير: من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان
- الجمعة: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
- السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما ترتفع في المناطق الساحلية مع انخفاض بنسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانًا بخاصة شمال البلاد مع ارتفاع لموج البحر.
- الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح خصوصًا شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.
- الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل كما تبقى الرياح ناشطة.

- الحرارة على الساحل من 23 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 22 درجة، في الداخل من 13 إلى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.
- حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء:24 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
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