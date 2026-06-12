توقّفت صحيفة "فايننشال تايمز" عند الكلمة التي وجهها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جمهوره، بعدما أجبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف الهجمات على إيران. وما جاء فيها أن إيران وحزب الله أصبحا أضعف من أيّ وقت مضى؛ وباتت "إسرائيل" أقوى من أي وقت مضى، وهي ستوجه ردًا صاعقًا في حال "استأنفت إيران الهجمات"، على حدّ تعبيره.

المجلة قالت إن العديد من "الإسرائيليين" لا يصدّقون هذا الكلام، مشيرة إلى استطلاع لمواقف المستوطنين بعدما أجبر ترامب "إسرائيل" على وقف إطلاق النار مع إيران، في نيسان/أبريل الماضي، ولفتت الى أن هذه المواقف اتسمت بالشعور باليأس والحيرة والغضب. وبحسب المجلة، المزاج الشعبي لم يتحسّن منذ ذلك الحين.

كما نقلت، عن نيمرود نير من مؤسسة Agam Labs في الجامعة العبرية، والتي أجرت الاستطلاع المذكور، أن حالات اليأس والتشاؤم لم تصل إلى هذا المستوى ربما، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام 2023. وتابعت: "النصر الكامل الذي وعد به نتنياهو يبقى وهميًا، على الرغم من تفوّق "إسرائيل" العسكري الهائل، حركة حماس ما تزال تسيطر على 40% من قطاع غزة، بينما يواصل حزب الله إطلاق المسيّرات على "شمال "إسرائيل"، ويبقى "النظام" في الحكم في إيران".

المجلة تحدّثت عن إحباط في الداخل "الإسرائيلي" من التناقض بين ثمن الحرب، وما الذي تحقق بالفعل من منظورهم. وأشارت إلى عزلة "إسرائيل" في الساحة الدولية، وسط الغضب العالمي من الدمار الذي الحقته في غزة وأماكن أخرى.

كذلك تناولت استطلاعًا للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، والذي كشف أن نسبة 34.5% من "الإسرائيليين" فقط يرون أن وقف الحرب الآن ينسجم ومصالح "إسرائيل" الأمنية، مضيفة أن الاستياء "الشعبي" وضع نتنياهو في موقف صعب. كما بيّنت أن أكثر من 60% من "الإسرائيليين" يُعارضون ترشّح نتنياهو للانتخابات القادمة.

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