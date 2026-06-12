شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية، في بلدة القصر - قضاء الهرمل، الشهيد السعيد حيدر شيبان مدلج (أبو صالح)، والذي ارتقى شهيدًا دفاعًا عن لبنان وشعبه.

اسُتقبل النعش الطاهر في منزل ذويه في حي قبش بالزغاريد ونثر الورود والأرز؛ لينطلق التشييع الحاشد من هناك، تتقدمه الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الصور والأعلام.

جابت مسيرة التشييع الشارع الرئيسي، وحُمل النعش الطاهر على أكتاف رفاق الدرب بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي الذين رددوا هتافات التكبير واللطميات الحسينية وشعارات هيهات منا الذلة، وصولًا إلى روضة الحي؛ حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في ثرى الروضة، إلى جانب من سبقه من الشهداء.

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