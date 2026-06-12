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فلسطين

3 شهداء في غارات
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فلسطين

3 شهداء في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة على قطاع غزة

2026-06-12 12:03
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في اليوم الـ246 من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش العدو "الإسرائيلي" خرق الاتفاق، في مختلف مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف من مسيّرات "إسرائيلية" على مناطق في قطاع غزة خلال 24 ساعة. واستشهد فلسطينيان في غارتين "إسرائيليتين" على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن إثر قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على سطح منزله، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد الشاب إسلام صالح بقصف "إسرائيلي" على غرب مخيم النصيرات.

كما استشهد مواطن في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على سطح منزله، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وقصفت طائرات حربية "إسرائيلية" منزلًا قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، كما قصفت مربعًا سكنيًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

كما نفذ الجيش "الإسرائيلي" عملية نسف ضخمة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأطلقت الدبابات والمسيّرات "الإسرائيلية" النار بشكل مباشر صوب منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة. كما قصفت مدفعية العدو محيط مستشفى اليمن السعيد في جباليا شمالي قطاع غزة.

منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 985، إضافة إلى 3111 مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 783 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًأ لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغ 72991، والمصابين 173219.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني قطاع غزة
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