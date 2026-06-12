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العصف المأكول

لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026

2026-06-12 13:21
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بيان رقم (1):‏
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة من السّاعة 23:00 إلى الساعة 00:00 أمس الخميس 11-06-2026‏ تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدو "الإسرائيلي" في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعيّة على دفعات.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 12-06-2026‏
26 ذو الحجة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
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