لبنان
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة من السّاعة 23:00 إلى الساعة 00:00 أمس الخميس 11-06-2026 تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدو "الإسرائيلي" في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعيّة على دفعات.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 12-06-2026
26 ذو الحجة 1447 هـ