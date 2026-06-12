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فلسطين

واشنطن تبني قاعدة ضخمة قرب غزة لتنفيذ خطة ترامب
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فلسطين

واشنطن تبني قاعدة ضخمة قرب غزة لتنفيذ خطة ترامب

2026-06-12 13:58
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كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الأميركي شرع في بناء قاعدة كبيرة قرب حدود قطاع غزة، لتكون مركزًا عسكريًا ومدنيًا مخصصًا للمنظمات والقوات المتوقع وصولها إلى المنطقة في إطار خطة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

ولفتت الصحيفة إلى أنّ القاعدة التي تقام بالقرب من مستوطنة "ريعيم" في محيط قطاع غزة، ستضم بنية تحتية مخصصة لاستقبال وإدارة أنشطة القوات والجهات متعددة الجنسيات العاملة في المنطقة. 

بحسب الصحيفة، فإن القاعدة الجديدة ستحلّ محل المقر متعدد الجنسيات القائم في منطقة "كريات جات" جنوبي "إسرائيل"، في خطوة تعكس توسيع الحضور الأميركي الميداني المرتبط بالترتيبات الإقليمية المطروحة بشأن قطاع غزة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة أميركا
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