أعلنت الصين احتجاز المواطن الأميركي مين زين للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسس قالت إنها "تعرّض الأمن القومي الصيني للخطر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن مين زين خضع لإجراءات جنائية إلزامية وفق القانون الصيني، مشيرًا إلى أن السلطات أبلغت القنصلية الأميركية في مدينة غوانغزو بالقضية، مؤكدًا أن حقوقه القانونية "مضمونة بالكامل".

ويُعدّ مين زين عضوًا مؤسسًا في معهد الاستراتيجية والسياسة - بورما، وهو مركز بحثي يدرس التطورات السياسية والنزاعات والموارد في ميانمار، التي تشهد حربًا أهلية منذ انقلاب عام 2021.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية أو من المعهد بشأن الواقعة، فيما تتابع عائلة الباحث وزملاؤه القضية عبر القنوات القنصلية الأميركية.

الكلمات المفتاحية