العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تحرّك "إسرائيلي" لإلغاء حظر الوجود الاستيطاني داخل غزة

عربي ودولي

الصين: اعتقال باحث أميركي بتهمة التجسّس
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الصين: اعتقال باحث أميركي بتهمة التجسّس

2026-06-12 14:22
63

أعلنت الصين احتجاز المواطن الأميركي مين زين للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسس قالت إنها "تعرّض الأمن القومي الصيني للخطر".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن مين زين خضع لإجراءات جنائية إلزامية وفق القانون الصيني، مشيرًا إلى أن السلطات أبلغت القنصلية الأميركية في مدينة غوانغزو بالقضية، مؤكدًا أن حقوقه القانونية "مضمونة بالكامل".

ويُعدّ مين زين عضوًا مؤسسًا في معهد الاستراتيجية والسياسة - بورما، وهو مركز بحثي يدرس التطورات السياسية والنزاعات والموارد في ميانمار، التي تشهد حربًا أهلية منذ انقلاب عام 2021.

ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية أو من المعهد بشأن الواقعة، فيما تتابع عائلة الباحث وزملاؤه القضية عبر القنوات القنصلية الأميركية.

الكلمات المفتاحية
الصين اميركا
إقرأ المزيد
المزيد
"بلومبرغ": ترامب تجاوز الواقع بتهديده الاستيلاء على "خارك" الإيرانية
عربي ودولي منذ 5 دقائق
الصين: اعتقال باحث أميركي بتهمة التجسّس
الصين: اعتقال باحث أميركي بتهمة التجسّس
عربي ودولي منذ ساعة
البنك الدولي يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كوفيد19 
البنك الدولي يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كوفيد19 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
"حنظلة" تعلن اختراق اتصالات مرتبطة بمسؤولين في جهاز "الموساد"
عربي ودولي منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
الصين: اعتقال باحث أميركي بتهمة التجسّس
الصين: اعتقال باحث أميركي بتهمة التجسّس
عربي ودولي منذ ساعة
قاليباف: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع
قاليباف: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع
إيران منذ 3 أيام
المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
المقداد: لا تواصل مباشر لا مع ترامب ولا مع غيره
لبنان منذ 6 أيام
وزير الطاقة الأميركي يقرّ: خفض أسعار الوقود يتطلّب اتفاقًا مع إيران
وزير الطاقة الأميركي يقرّ: خفض أسعار الوقود يتطلّب اتفاقًا مع إيران
عربي ودولي منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة