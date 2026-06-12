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فلسطين

تحرّك "إسرائيلي" لإلغاء حظر الوجود الاستيطاني داخل غزة

2026-06-12 14:22
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كشف موقع القناة 7 "الإسرائيلية" أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستناقش، يوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2026، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء البنود الواردة في قانون فك الارتباط التي تحظر وجود "الإسرائيليين" وتنقلهم داخل قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أنّ عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ هي من قدمت مشروع القانون، معتبرةً أن الخطوة تأتي استكمالًا لإلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وتمهد مستقبلاً لإمكانية استئناف الاستيطان اليهودي داخل قطاع غزة.

 وقالت سون هار ميلخ إن المشروع يمثل "الخطوة الأولى على طريق التصحيح الكامل لخطة فك الارتباط"، على حدّ تعبيره، في إشارة إلى الخطة التي نفذتها "إسرائيل" عام 2005 وانسحبت بموجبها من القطاع وأخلت المستوطنات المقامة فيه.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
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