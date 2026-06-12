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​من بين ركام القطاع المحاصر وفي عمق المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا تتوقف أدوات المقاومة عند حدود السلاح بل تتعداها إلى الكلمة والنغم.

​المنشد الفلسطيني علي كلاب أحد الوجوه الفنية البارزة في القطاع يروي مسيرة حافلة بدأت منذ نعومة أظفاره في مجال الفن الإسلامي مسيرة تبلورت بشكل رسمي منذ عام 2003 لتشهد عام 2013 ولادة فرقته الإنشادية الخاصة والتي تطورت اليوم لتصبح صرحا فنيا كبيرا يضم أكثر من 25 منشدا وفنانا.

وقال كلاب إن الضربات الصاروخية الإيرانية على الكيان جاءت كـ "شفاء لصدور قوم مؤمنين". لقد أثلجت الصدور وأعادت الأمل وعلى الفور اجتمعنا اليوم كفريق إنشادي لنترجم هذا الرد الناري إلى ألحان وأناشيد مباركة ومبتهجة بهذا الإنجاز".



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