أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني اللواء عبد اللهي في معرض تعليقه على التهديدات الأميركية الأخيرة ضد البنى التحتية النفطية الإيرانية، أن تصدير النفط والغاز إمّا متاح للجميع أو لن يكون متاحًا لأي كان.

وفي رسالة له نشرتها وكالة مهر للأنباء، كتب اللواء عبد اللهي: "أميركا من ناحية تتحدث عن التوافق والمفاوضات، ومن ناحية أخرى ترتكب الإجرام، وهذا التناقض الواضح في سلوك وأقوال أميركا هو العامل الرئيسي لانعدام الأمن في المنطقة، ولهذا السبب عرّض أمن التجارة والاقتصاد الدوليين والدول، وخاصة مضيق هرمز، للخطر".

وأضاف: "قادة أميركا، بسبب عدم فهمهم الصحيح للأمة الشريفة والشجاعة الإيرانية وقواتها المسلحة القوية، يسيرون في تسلسل حلزوني فارغ، والأكاذيب الأميركية المتكررة هي أحد علامات ذلك".

وقال اللواء عبد اللهي: "إنهم لا يستطيعون أبدًا، بالدعاية والحرب الإعلامية، تعويض إخفاقاتهم المتتالية ومهاناتهم في الحرب مع إيران الإسلامية، أو إخفاء تحريضهم على الحرب".

وحذّر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي أميركا من أنه "إذا أرادت مرة أخرى شن هجمات على إيران البطلة، فستتلقى ردًا أشد من ذي قبل، وستصبح نار الحرب، إلى جانب انعدام الأمن في المنطقة، شاملة وأوسع نطاقًا".

وختم: "نظرًا للتهديدات الأميركية الأخيرة ضد البنى التحتية النفطية الإيرانية، نعلن أن تصدير النفط والغاز إما متاح للجميع أو لن يكون متاحًا لأي كان".

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