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وزير صهيوني سابق: للاتفاق مع إيران تداعيات سلبية على مصير نتنياهو
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عين على العدو

وزير صهيوني سابق: للاتفاق مع إيران تداعيات سلبية على مصير نتنياهو

2026-06-12 14:54
وزير صهيوني سابق: لم ننتصر في إيران ولا لبنان ولا حتى على حماس
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قال الوزير الصهيوني السابق حاييم رامون إن الاتفاق الأمريكي مع إيران، إلى جانب التطورات المرتبطة بحماس وحزب الله، ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة عبر إذاعة "غالي إسرائيل"، وجّه رامون انتقادات حادة للسياسة الأمنية التي تنتهجها الحكومة وللاتفاق الموقّع مع إيران، مقدّمًا تقييمًا وصفه بالمقلق للوضعين الاستراتيجي والسياسي في "إسرائيل".

وعن توقيع الاتفاقيات مع إيران، صرّح: "هذا اتفاق سيّء لـ"إسرائيل"، وله تداعيات على مصير نتنياهو السياسي"، وأضاف: "الأسوأ من ذلك أنه يضرّ بـ"إسرائيل"، وهذه هي المشكلة الحقيقية".

وأشار الوزير الصهيوني السابق في تصريحاته إلى الاستراتيجية السياسية والأمنية التي يقودها نتنياهو، معتبرًا أنها محاولة لكسب الوقت بناءً على افتراضات خاطئة لا تتوافق مع الواقع على الأرض.

ورأى أنّ "نتنياهو يسعى لتأجيل الانتخابات، على أمل أن ينهار النظام في إيران بحلول ذلك الوقت أو أن تحدث تطورات هامة، لكن من المؤكد أن النظام هناك لن ينهار، وأردف "سنكون حينها قريبين جدًا من الانتخابات، وهذا له دلالة بالغة الأهمية".

واختتم رامون حديثه بالإشارة إلى المزاج العام السائد في "إسرائيل" إزاء نتائج المواجهات والحملات العسكرية الأخيرة، معتبرًا أن "الشعور السائد هو أنه على الرغم من "بعض الإنجازات الجيدة" من الناحية العسكرية، فإن النتيجة النهائية هي أننا لم ننتصر. لم ننتصر في لبنان، ولم ننتصر في إيران، ولم ننتصر حتى على حماس".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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