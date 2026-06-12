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إيران

إيران تدعو "الفيفا" للوفاء بتعهداتها بشأن مشاركة بعثتها في كأس العالم

2026-06-12 15:08
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انتقد مدير المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم مهدي محمد نبي عرقلة الولايات المتحدة الأميركية في إصدار التأشيرات لبعثة إيران للمشاركة في كأس العام 2026، داعيًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى الوفاء بوعوده تجاه المنتخب الإيراني.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، أن لوائح كرة القدم وأنظمة الاتحاد الدولي "الفيفا" تتضمن التزامات واضحة يجب على الاتحادات الأعضاء تنفيذها، وهو ما ينطبق أيضًا على إجراءات التأشيرات.

وأضاف: "عدم إصدار تأشيرات لعدد من أعضاء المنتخب يطرح تساؤلات حول الجهة المسؤولة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه البروتوكولات يقع على عاتق الدولة المستضيفة، وأن تحديد الجهات التي لم تلتزم بها بالشكل الصحيح يعد أمرًا يستوجب التقييم والمتابعة".

وكشف مدير المنتخب الإيراني أن نحو 15 فردًا من بعثة المنتخب والاتحاد الإيراني لكرة القدم لم يحصلوا بعد على التأشيرة، وهو ما تم الإعلان عنه رسميًا.
 

الكلمات المفتاحية
الفيفا أميركا إيران كأس العالم 2026
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