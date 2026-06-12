ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، نقلًا عن مسؤولَيْن أوروبييْن كبيرَيْن، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا.

بحسب تقرير الصحيفة، فإن هذا القرار سيحد من قدرة "الناتو" على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.

وأضاف أن الخطة الأميركية تشمل خفض عدد الطائرات المقاتلة من طراز "إف - 16" و"إف - 15إي" من نحو 150 إلى 100 طائرة، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات إعادة التزود بالوقود في الجو التي أتاحتها سابقًا لأوروبا وعددها ثماني طائرات.

كما لفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الخطة تهدف أيضًا إلى إعادة نشر غواصة لإطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، إلى جانب عدة سفن حربية وعشرات الطائرات التي تنضم إلى مهام الحاملة. مشيرةً إلى أن إحدى مجموعتَيْ قاذفات القنابل التي كانت مخصصة سابقًا للدفاع في أوروبا قد تُرسَل أيضًا لمهام في مواقع أخرى.



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