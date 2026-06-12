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حماس: إزاحة الاحتلال الخط الأصفر في غزة انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار
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فلسطين

حماس: إزاحة الاحتلال الخط الأصفر في غزة انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار

2026-06-12 15:50
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أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن ما يقوم به جيش العدو "الإسرائيلي" المجرم من إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب فجر اليوم في مدينة غزة، وما رافق ذلك من قصف وتهجير لشعبنا في القطاع، يشكل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد قاسم، في تصريح صحفي لوكالة "صفا"، اليوم الجمعة (12 حزيران/يونيو 2026)، على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة، في ظل صمت ما يسمى "مجلس السلام" ومديره ميلادينوف، وعجز الدول الوسيطة والضامنة عن منع هذا الانتهاك الجديد.

وأشار قاسم إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع المفاوضات الجارية في القاهرة، ومع الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الانتهاكات من العدو المجرم تعكس عدم رغبته في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتفجير مسار المفاوضات وإفشال الجهود المبذولة، ومواصلة التصعيد خدمةً لحساباته السياسية والانتخابية.

الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس
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