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المقاومة الإسلامية: أحبطنا محاولة توغل "إسرائيلية" باتجاه مجدل زون

2026-06-12 17:03
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أعلنت غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة وفي إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من 12 آلية مدرّعة بدأت بالتحرك ليل الخميس 11-06-2026 من بلدة شمع إلى مثلّث الرجمين – طير حرفا ومن ثمّ إلى منطقة وادي حسن باتجاه أطراف بلدة مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفوريّة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخية متكرّرة وأجبروها على الإنكفاء، بالتزامن مع استهداف المجاهدين تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهداف دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة وتدميرهما.

وأشارت إلى أنه مع ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة 12-06-2026 حاولت القوة "الإسرائيلية" التقدم مجددًا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، فكمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية ودمّروا دبّابتي ميركافا، ثم نفذ سلاح المدفعية في المقاومة رماياتٍ باتجاه القوة المعادية بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات، وأجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا.

وأضافت: "أثناء انسحاب القوّة من وادي حسن نحو بلدة طير حرفا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عبوة ناسفة بآلية عسكريّة ما أدّى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها".

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