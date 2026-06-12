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النيجر تصوت ضد قرار أميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني
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عربي ودولي

النيجر تصوت ضد قرار أميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني

2026-06-12 18:17
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صوّتت النيجر، إلى جانب روسيا والصين، ضد قرار أميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بدعوة إيران إلى الكشف عن مصير مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المواقع ذات الصلة للتحقق من وضع هذه المواد النووية.

وكان مجلس المحافظين قد أقر القرار بأغلبية 21 صوتًا، من أصل 35 دولة عضوًا، مقابل معارضة 3 دول هي النيجر وروسيا والصين، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت، في خطوة وضعت نيامي على خلاف مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بشأن الملف النووي الإيراني.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إذ تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحصول على معلومات دقيقة بشأن كميات اليورانيوم المخصب التي يُعتقد أنها لا تزال موجودة بعد العدوان الأميركي- "الإسرائيلي" الذي استهدف عددًا من المنشآت النووية الإيرانية خلال العام الماضي.

ويعكس موقف النيجر تحولات لافتة في سياستها الخارجية، حيث اتجهت السلطات الجديدة إلى تقليص علاقاتها مع الشركاء الغربيين التقليديين. كما يُنظر إلى التصويت على أنه مؤشر على تغيرات أوسع في المشهد الدبلوماسي الأفريقي، مع تبني بعض الدول الأفريقية مواقف أكثر استقلالية تجاه القضايا الدولية الكبرى، بعيدًا من الاصطفاف التقليدي خلف المواقف الغربية.

الكلمات المفتاحية
اميركا ايران النيجر
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