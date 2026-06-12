أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن نص تفاهم "إسلام آباد" لم يكن، قطّ، قريبًا من صيغته النهائية كما هو عليه الآن.

وأضاف عراقجي في تدوينة نشرها عصر اليوم الجمعة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "يتعيّن على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهّن بمضمون اتفاق "إسلام آباد"، حتى اكتماله وصياغته بنحو نهائي".

وتابع قائلًا : "انطلاقاً من نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم إطلاع جميع الشعب على التفاصيل كافة في الوقت المناسب".

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