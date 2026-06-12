أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في رسالة تهنئة بعث بها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، بأنه يتطلع إلى تطوير وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، أكثر فأكثر، وبما يخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين.

وأضاف الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة إلى بوتين، أن الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا، والتي تجلت خلال العام الماضي في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، ستشهد بجهود مشتركة المزيد من الازدهار في جميع المجالات، وبما يعزز مصالح الشعبين الصديقين الإيراني والروسي".

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