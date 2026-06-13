دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 12/06/2026، 17 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- من السّاعة 23:00 إلى الساعة 00:00 أمس الخميس 11-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعيّة على دفعات.

2- السّاعة 18:00 أمس الخميس 11-06-2026‏ استهداف تموضع لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل فندق في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيّتين.

3- السّاعة 02:00‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة.

4- السّاعة 05:30‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمسيّرة انقضاضيّة.

5- السّاعة 05:30‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مزرعة سردا جنوب لبنان بمسيّرة انقضاضيّة.

6- السّاعة 10:00‏ استهداف آليّة عسكريّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة طير حرفا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

7- السّاعة 10:45‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

8- السّاعة 11:00‏ استهداف تجهيزات فنيّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة عيترون بمسيّرتين انقضاضيّتين.

9- السّاعة 12:25‏ استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

10- السّاعة 15:45‏ استهداف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخيّة.

11- السّاعة 16:00‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة.

12- السّاعة 16:15‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

13- السّاعة 18:50‏ استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 19:00‏ استهداف دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

15- السّاعة 19:25‏ استهداف دبّابة ميركافا ثانية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

16- السّاعة 20:00‏ استهداف تموضع لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل فندق في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.

17- بيان صادر عن غرفة عمليّات المقاومة الإسلاميّة حول محاولة العدوّ التقدّم باتجاه بلدة مجدل زون:‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من 12 آلية مدرّعة بدأت بالتحرك ليل الخميس 11-06-2026 من بلدة شمع إلى مثلّث الرجمين – طير حرفا ومن ثمّ إلى منطقة وادي حسن باتجاه أطراف بلدة مجدل زون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فوسفوريّة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بصليات صاروخية متكرّرة وأجبروها على الإنكفاء، بالتزامن مع استهداف المجاهدين تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصلياتٍ صاروخية وقذائف المدفعيّة، واستهداف دبّابتي ميركافا بالصواريخ الموجّهة في البلدة وتدميرهما.

ومع ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة 12-06-2026 حاولت القوة الإسرائيلية التقدم مجددًا باتجاه أطراف بلدة مجدل زون، فكمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية ودمّروا دبّابتي ميركافا، ثم نفذ سلاح المدفعية في المقاومة رماياتٍ باتجاه القوة المعادية بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات، وأجبروها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفا.

وأثناء انسحاب القوّة من وادي حسن نحو بلدة طير حرفا، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عبوة ناسفة بآلية عسكريّة ما أدّى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

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