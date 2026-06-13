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رياضة

تعادل مثير مع البوسنة يمنح كندا النقطة الأولى في تاريخها بكأس العالم
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رياضة

تعادل مثير مع البوسنة يمنح كندا النقطة الأولى في تاريخها بكأس العالم

2026-06-13 02:54
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حقق منتخب كندا أول نقطة في تاريخه ببطولة كأس العالم لكرة القدم، عقب تعادله المثير بهدف لمثله مع منتخب البوسنة والهرسك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال، الذي يُقام في أميركا والمكسيك وكندا.

وفي المباراة التي أقيمت بمدينة تورونتو الكندية، بادر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق يوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78. وبذلك حصل منتخبا كندا والبوسنة على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة، التي تضم أيضًا منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان مساء غدٍ السبت في الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

وسيلعب المنتخب الكندي لقاءه المقبل في كأس العالم مع نظيره القطري بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك. وكان منتخب كندا قد خسر جميع مبارياته الست الماضية التي لعبها في مشاركتيه السابقتين بكأس العالم عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.

الكلمات المفتاحية
كندا الرياضة كأس العالم 2026
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