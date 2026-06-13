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رياضة

في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة.. المنتخب الأميركي يفوز على منتخب باراغواي
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رياضة

في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة.. المنتخب الأميركي يفوز على منتخب باراغواي

2026-06-13 08:01
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فاز المنتخب الأميركي (4-1) على منتخب باراغواي، مساء الجمعة/ فجر السبت في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمونديال، التي تضم أيضًا منتخبي أستراليا وتركيا.

وتقدم منتخب الولايات المتحدة مبكرًا بهدف عكسي في الدقيقة السابعة عن طريق داميان بوباديلا، لاعب منتخب باراغواي، الذي أحرز بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح صاحب أول هدف عكسي في المونديال الحالي.

وأضاف فولارين بالوغون الهدفين الثاني والثالث للولايات المتحدة في الدقيقتين 31 والخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وبات بالوغون أول لاعب يحرز أكثر من هدف في أحد لقاءات المونديال الحالي، ويتصدر ترتيب هدافي تلك النسخة حاليًا.

وجاء هدف منتخب باراغواي الوحيد عن طريق ماوريسيو في الدقيقة 73، فيما أحرز جيوفاني رينا الهدف الرابع للولايات المتحدة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي يتمكن خلالها منتخب الولايات المتحدة من تسجيل 4 أهداف في لقاء واحد بكأس العالم، منذ أول مشاركة له بها في نسختها الأولى عام 1930.

بتلك النتيجة، حصل منتخب الولايات المتحدة على أول ثلاث نقاط في المونديال الحالي، فيما بقي رصيد منتخب باراغواي خاليًا من النقاط.
 

الكلمات المفتاحية
الرياضة كأس العالم 2026
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