أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في إيران اللواء علي عبد اللهي، أن الحضور الشعبي الإيراني في الميدان يمثل الركيزة الأساسية لدعم القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن العالم سيشهد قريبًا، بفضل الله تعالى، دوي انتصار إيران وشعبها.

وفي بيانٍ له نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم السبت لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء "غلام علي رشيد" (القائد الأسبق لمقر خاتم الأنبياء) ونجله "أمين عباس رشيد"، أشاد اللواء عبد اللهي بالدور الفكري والاستراتيجي للشهيد في تعزيز القدرات الدفاعية لإيران.

وأشار اللواء عبد اللهي إلى اغتيال الشهيد رشيد على يد الكيان الصهيوني، قائلًا: إن استشهاد هذا القائد، الذي جاء نتيجة جريمة إرهابية ارتكبها النظام الصهيوني السفّاح مع بداية الحرب العدوانية التي استمرت 12 يومًا، وعلى الرغم من كونه فاجعة مؤلمة، إلا أنه أثبت مجددًا للعالم أجمع قوة الردع والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: إن جريمة اغتياله على يد الكيان الصهيوني بتواطؤ الحكومة الإرهابية للولايات المتحدة الأميركية، تعد دليلًا قاطعًا على المكانة المحورية لهذا القائد في تحقيق الأهداف الدفاعية للبلاد. مضيفًا: في هذه الذكرى السنوية الأولى لرحيله، نعاهده على مواصلة دربه بكل قوة وصلابة.

وتابع: لقد ظن العدو الجبان أن اغتيال العقول المفكرة في النظام العسكري الإيراني سيؤدي إلى خلل في إرادتنا الدفاعية، غافلًا عن أن الشهيد رشيد ترك إرثًا غنيًا من المعرفة والخبرة والفكر الاستراتيجي للأجيال القادمة. وقال: اليوم، يقود القادة الشجعان للقوات المسلحة المواجهة ضد الحرب الهجينة والمعرفية للعدو بحكمة، مستندين إلى خريطة الطريق التي رسمها، كما يجسد المقاتلون الشرفاء على كافة الحدود البرية والبحرية والجوية، بروحية 'نحن نستطيع' وبالاعتماد على معدات محلية متطورة، أسمى معاني الردع الفعال والعزة الوطنية".

واختتم اللواء عبد اللهي بيانه قائلًا: لا شك أن الشعب الإيراني الوفي، مقتديًا بسيرة شهداء العزة والكرامة، وعلى رأسهم اللواء الشهيد غلام علي رشيد، وتحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، سيبقى راسخًا وصامدًا في الميدان، وسيشكل الدعم المتين للقوات المسلحة في مواجهة تهديدات الأعداء، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة من الحرب العدوانية الأميركية الصهيونية. وبفضل الله تعالى، سيشهد العالم قريبًا صدى انتصار إيران، وانتصار المقاومة على العدو المعتدي والإرهابي.

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