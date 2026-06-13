اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 13 حزيران 2026 بأخبار الاقتراب من حصول تفاهم لإنهاء الحرب. وقد اختلفت الآراء المحذرة من الاتفاق، ولكن كان الاجماع بينها على أن المفاوضات لا يمكن أن تكون بمعزل عن الميدان والقوة والتمسك بقوة إيران العسكرية.

حرب النصوص

كتبت صحيفة وطن أمروز: "على الرغم من أن الجولة الجديدة من الهجمات الأميركية على إيران الأسبوع الماضي بدأت بذريعة إسقاط مروحية أباتشي في مضيق هرمز، إلا أن ترامب واصل هذه الهجمات مدعيًا أن إيران تُعرقل المفاوضات. ففي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي استئناف الهجمات على إيران متهمًا إياها بعرقلة المفاوضات.

وبناءً على ذلك، شنّ الأميركيون صباح الخميس هجمات على جنوب إيران؛ هجمات وصفها مسؤولون عسكريون إيرانيون بأنها أشبه بعملٍ درامي ورمزي. وردًا على ذلك، استهدفت القوات المسلحة الإيرانية قواعد طائرات مقاتلة أمريكية من طراز P8 وF35 في الأردن والكويت والبحرين. وفي يوم الخميس أيضًا، أعلن ترامب استمرار الهجمات على إيران،+++ بل وادعى أن الجيش الأميركي يخطط لاحتلال جزيرة خارك والسيطرة على موارد النفط والغاز الإيرانية. وبالطبع، بعد ساعة من هذا الادعاء التهديدي، أعلن ترامب إلغاء الهجمات على إيران، وزعم أن الاتفاق على وشك الانتهاء.

أضافت الصحيفة: ما قدمه ترامب على أنه اتفاق بين إيران والولايات المتحدة هو في الواقع نفس نص ما يُسمى بمذكرة التفاهم التي تم إبرامها خلال زيارة عاصم منير إلى طهران في الثاني من يونيو/حزيران. إلا أن ترامب رفض قبولها وحاول إدخال تعديلات على بعض بنودها، وهي تعديلات لم توافق عليها إيران. كما استهدفت الهجمات الأميركية على إيران في منتصف الأسبوع الماضي ونهايته الضغط عليها لقبول التعديلات التي أدخلها ترامب. ومع ذلك، أعلن الرئيس الأميركي عن الاتفاق النهائي، بينما يُظهر نشر مسودة نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أن الطرفين وافقا على بنود مماثلة تقريبًا لتلك الواردة في مذكرة التفاهم المؤرخة في الثاني من حزيران/يونيو. وقد نشرت مصادر إيرانية وأجنبية أمس نص مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا للتقارير، فقد نشر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني تفاصيل جديدة عن مسودة مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه وبالتزامن مع مزاعم ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، نشرت بعض المصادر الإعلامية المقربة من البيت الأبيض نصوصًا مزيفة حول محتوى المذكرة. كما أدلى ترامب وفانس بتصريحات حول محتوى المذكرة. إلا أن نشر نص من 14 بندًا في إيران على أنه محتوى المذكرة أثار موجة من الانتقادات ضد ترامب في الولايات المتحدة. وأشار المنتقدون تحديدًا إلى البنود المتعلقة بإدارة مضيق هرمز، ورفع العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات، والأهم من ذلك، الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمدة، فضلًا عن التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة، واعتبروا هذه البنود دليلًا على فشل ترامب. أثارت هذه الانتقادات غضب ترامب، فنشر منشورًا على شبكة الحقيقة زعم فيه أن إيران قدّمت نصًا لوسائل الإعلام المزيفة لم يكن النص الأصلي. يجدر التنويه إلى تغريدة عراقجي. نُشرت تغريدة عراقجي، التي طالبت بالامتناع عن التعليق على النصوص المزعومة، باللغة الإنجليزية، وبعد نشرها مباشرةً، أعاد دونالد ترامب نشرها على صفحته. بعبارة أخرى، تُظهر تغريدة عراقجي وإعادة نشرها من قِبل ترامب غضب الرئيس الأمريكي من نشر نص مذكرة التفاهم في إيران. والأكثر إثارة للاهتمام، أنه بعد نشر تغريدة عراقجي، صرّح ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس: ما زلت أعتقد أن الاتفاق سيُوقّع بنهاية الأسبوع (الأحد) أو يوم الاثنين.

يُشير هذا الموقف إلى أن الجانب الأميركي يخشى بشدة نشر نص مذكرة التفاهم، خشية أن يُواجه موجة انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة. لذلك، يطلب من إيران عدم نشر نص مذكرة التفاهم حتى التوقيع، لكن إيران، نظرًا لعدم ثقتها الشديدة في ترامب واحتمالية نكثه بوعوده مرة أخرى، تُصرّ على وضع البنود الرئيسية للاتفاق حتى لا يلجأ ترامب إلى الخداع مجددًا."

الأهم من الأخبار الأولية عن الاتفاق

كتبت صحيفة همشهري: "لم يتم توقيع أي اتفاق رسميًا بعد، وهناك خلافات بين إيران والولايات المتحدة حول التفاصيل. علينا انتظار النص النهائي. لكن القضية الأهم هي فك شفرة الهجوم الأمريكي الذي وقع قبل ليلتين.

لماذا شنت الولايات المتحدة هذا الهجوم؟

وفقًا لبيان الحرس الثوري الإيراني، اقتصرت الهجمات الأمريكية على عدد قليل من الوحدات العسكرية، وموقع ساحلي، ومنطقة مطار عسكري. في المقابل، استهدفت إيران 18 نقطة رئيسية، وفي إحدى الحالات، أعلنت الكويت أن الهجوم الإيراني ألحق أضرارًا جسيمة بمعدات الرادار وإدارة الحركة الجوية.

باختصار، كان السؤال: ما الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه من خلال هذه التوغلات المتعثرة التي لم يحققها في الحرب الشاملة التي استمرت 40 يومًا؟

لقد حلت أخبار الأمس هذا اللغز. ترامب عالق في مأزق سياسي واستراتيجي. الوقت ينفد أمامه، والاتفاق هو سبيله الوحيد للخروج من هذا المأزق.

لكن المشكلة تكمن في أنه سقط تحت وطأة الاتفاق نفسه قبل أسابيع، والآن، لكي يعود، يحتاج إلى طريقة لتخفيف وطأة هذا التراجع.

أضافت الصحيفة: كانت العملية العسكرية الأخيرة والتهديدات المبطنة التي تلتها تهدف تحديدًا إلى تحقيق هذا الهدف. أراد أن يُظهر الأمر وكأنه فرض الاتفاق على إيران تحت ضغط شديد. الآن علينا انتظار الكشف عن التفاصيل لنرى إلى أي مدى تنازل، ولكن مهما يكن، يجب الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع هذا الصراع المُذل في أيامه الأخيرة."

سلسلة من الأفكار الخاطئة

كتبت صحيفة كيهان: "من ليلة الأربعاء إلى صباح الخميس، اندلعت اشتباكات عسكرية عنيفة بين إيران والولايات المتحدة. هاجمت الولايات المتحدة بعض المراكز العسكرية والمدنية الإيرانية، معظمها في جنوب البلاد، وردّت إيران بقوة على هذه الاعتداءات، فبالإضافة إلى هجمات سريعة وقوية ومحسوبة ودقيقة على القواعد الأمريكية في المنطقة، أغلقت مضيق هرمز بالكامل. وقبل ظهر الخميس، هدد ترامب مجدداً قائلاً إنه قد يستهدف البنية التحتية الإيرانية بأكملها، إلا أنه تراجع لثلاثة أسباب: إدراكه استعداد إيران لمهاجمة البنية التحتية للدول التي استضافت القوات الأميركية في المنطقة، والإغلاق الكامل لمضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط العالمية. واللافت للنظر أنه بعد تراجع ترامب مباشرة، تحدث أيضاً عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران! دفع هذا البعض إلى استنتاج أن هجمات ترامب العنيفة ليلتي الثلاثاء والأربعاء، والتي استمرت حتى صباح اليوم التالي، نُفذت بنظرة مترددة تجاه المفاوضات! بمعنى آخر، أراد ترامب إظهار قوته وانتزاع التنازلات التي لم يستطع تحقيقها بالحرب عبر المفاوضات، وفي الوقت نفسه، أراد أن يظهر نفسه منتصراً وأن يُظهر أن إيران قدّمت تنازلات كثيرة نتيجة لهجماته وتهديداته. باختصار، كان هدف ترامب الأساسي من تلك الهجمات والتهديدات هو تخويف إيران وانتزاع تنازلات في المفاوضات التي كان من المفترض أن تكون جارية تحت أي ظرف! مع ذلك، ونظرًا لرد فعل إيران الحاسم على أرض الواقع، كانت النتيجة عكسية تماماً، حيث تراجع الأمريكيون عن بعض تجاوزاتهم، حتى وإن بدا الأمر كذلك.

تابعت الصحيفة: لا ينبغي بأي حال من الأحوال تحويل التركيز بعيدًا عن الميدان، لأن هجوم العدو على طاولة المفاوضات والدبلوماسية أصبح أمراً لا مفر منه. إن تصريحات ترامب الوقحة أمس، والتي جمعت بين التهديدات والإهانات، تُشير أيضاً إلى هذا الادعاء. إذا ما أُريدَ للمفاوضات أن تُجرى، فيجب أن تتم بينما القوات المسلحة مُوجّهة نحو قواعد العدو؛ بأقل قدر من الثقة وأقصى قدر من الشك. هذا النهج هو نتيجة تجارب اكتسبناها بتكلفة باهظة.

وأضافت الصحيفة: يكاد يجمع الخبراء على أن ما دفع العدو للتراجع في حرب الأربعين يومًا وطلب التفاوض هو إغلاق مضيق هرمز. بعبارة أخرى، يعتقد جميع الخبراء أن نقطة ضعف العدو الكبرى في هذه الحرب هي مضيق هرمز، الذي سيطرت عليه قواتنا المسلحة بعون الله تعالى. ألا يجدر بنا أن نستغل قوتنا العظمى مقابل وعود قليلة؟! وكما قال قائد الثورة: "لا بد من الاستمرار في استخدام رهان إغلاق مضيق هرمز".

الصحيفة ختمت بالقول: لسنا متأكدين، ولكن يبدو أن الهدف الأهم لبعض الجهات داخل إيران من وراء هذه المفاوضات هو الإفراج عن بضعة مليارات من الدولارات من أموالنا المجمدة، وفي هذه الحالة، أكد العدو أنه لن يتم الإفراج عن سنت واحد ما لم تفِ إيران بجميع التزاماتها. لفهم سخافة هذا السقف من المطالب، يكفي استعراض حرب الأربعين يومًا والتطورات التي تلتها. اغتيال قائدنا، واغتيال العلماء وكبار القادة العسكريين، ومذبحة الأطفال والجنود والرجال والنساء، والهجوم على البنية التحتية، والتطورات التي سبقتها، في ظل كل هذا العداء والدمار والجريمة والحقد، أليس من السخف أن تسعى بعض المفاوضات ببساطة إلى الإفراج عن بضعة مليارات من أموالنا؟! قد يُقال إنه في المقابل، لن يلحق المزيد من الضرر بالبلاد، والجواب على ذلك هو: بأي ضمانة؟ هل أمريكا والنظام الصهيوني هما الطرفان اللذان سيلتزمان بتعهداتهما؟! يا لها من فكرة خاطئة!"

[...] لسنا ضد المفاوضات؛ بل نقول إن مضيق هرمز هو النقطة التي دفعت العدو للتوقف وترامب للموافقة على وقف إطلاق النار. لا شك لدينا في أنه بمجرد فتح هذا المضيق، سيستأنف العدو عدوانه وإرهابه وقتل الناس بوحشية أكبر من ذي قبل... نقول إن نقطة ضعف العدو الكبرى هي سيطرتنا على مضيق هرمز. من البديهي أن أي عاقل لن يضع قوته القصوى على طاولة المفاوضات. يدرك مسؤولو بلادنا أنه إذا سعينا لاحتواء العدو، ورفع العقوبات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والردع، ووقف الحرب نهائيًا، فإن كل هذه المطالب تكمن في مكان واحد، في مضيق هرمز، ولا ينبغي لنا أن نفرط في هذه القوة مقابل حفنة من وعود القروض."

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