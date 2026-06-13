واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان حيث شن الطيران الحربي غارات مستهدفًا بلدات كفررمان على دفعتين، دير الزهراني على ثلاث دفعات، تولين، والكفور.

كما أغار الطيران المسيّر مستهدفًا بلدات السلطانية، الريحان، معركة ما أسفر عن استشهاد مواطن.

كذلك استهدف الطيران المسيّر سيارة قرب حاجز مثلث كفرحونة .

بالتزامن، استهدفت مدفعية العدو بلدات صريفا، قلاويه، خربة سلم، النبطية، كفرجوز، القصيبة، علي الطاهر، وأطراف السماعية.

كذلك، نفذ العدو عملية نسف طالت منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل فجرًا.

هذا، ووجه جيش العدو تهديدًا عاجلًا إلى سكان قرى دير الزهراني والنميرية والشرقية والدوير وحاروف وحبوش وکفر جوز وزبدين (النبطية) والنبطية التحتا والنبطية الفوقا وکفر رمان والمحمودية وسجد (جزين) والریحان وعرمتى وكفرحونة ومليخ واللويزة (جزين) وجرجوع وعربصاليم جنوب لبنان تمهيدًا لقصفها.

كما شنّ طيران العدو الحربي غارة مستهدفًا منطقة سجد في جزين، فيما أغار الطيران المُسيّر مستهدفًا بلدات عرمتى (جزين)، القصيبة.

بالتزامن، استهدفت مدفعية العدو خراج بلدة السريرة فيما يسمى بظهر الحرف.

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