واصل الجيش "الإسرائيلي" خرقه لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ247 من اتفاق وقف الحرب.

هذا، وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين بجراحهما وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد الطفل رياض قدوم ليلتحق بأبيه واثنتين من شقيقاته في قصف "إسرائيلي" سابق على مدينة غزة.

كذلك، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن جهاد الخالدي متأثرًا بجروح أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" سابق على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف شرق مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما توغلت آليات "إسرائيلية" في شارع المنصورة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي متواصل يستهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات "إسرائيلية" النار على غرب بلدة بيت لاهيا دون إصابات.

وفي جنوب القطاع، شهدت مدينة خان يونس إطلاق نار متواصلًا من الآليات العسكرية "الإسرائيلية"، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي المدينة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 985 إضافةً إلى 3111 مصابًا بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 783 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023 بلغ 72991 والمصابين 173219".

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