شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت (13 حزيران/يونيو 2026)، حملة مداهمات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتداءات على المواطنين.

ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة جنوب المدينة، واعتقلت الطفلين الشقيقين أمير ورضا العبادي بعد مداهمة منزل عائلتهما وتفتيشه.

وفي رام الله، أفاد سكان محليون بأن قوة "إسرائيلية" خاصة اعتقلت شابًا من مخيم قدورة للاجئين وسط المدينة، دون الكشف عن هويته.

وامتدت الاعتقالات إلى بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب العريس أبو جابر حلوة عقب اقتحام قاعة أفراح خلال حفل زفاف.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال قرية الطبقة غرب بلدة دورا، وفتشت عددًا من المنازل واعتدت على شبان بالضرب، كما اقتحمت منازل في قرية البرج ونكلت بسكانها خلال عمليات التفتيش.

كما أُصيب عشرات المواطنين في بيت لحم بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحام مخيم الدهيشة والتمركز في محيط مدخله وعلى شارع القدس – الخليل.

هذا، وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 30 حالة اختناق، وجرى نقل فتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولجت بقية الحالات ميدانيًا.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علار وبلعا، إلى جانب مخيم نور شمس، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات خلال تلك الاقتحامات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد عمليات الاعتقال والتضييق بحق الفلسطينيين.

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