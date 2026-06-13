لبنان
المقاومة الإسلامية تستهدف آليّتين للعدوّ عند مجرى النهر في زوطر الشرقيّة والقنطرة
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:00 السبت 13-06-2026 آليّة عسكريّة من نوع "ياغي" تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 13-06-2026
27 ذو الحجة 1447 هـ
بيان رقم (2):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 السبت 13-06-2026 آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 13-06-2026
27 ذو الحجة 1447 هـ