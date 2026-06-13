ردًّا على الافتراءات والتصريحات المجحفة التي يطلقها وزير الخارجية يوسف رجي بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حين لآخر، دعت السفارة الإيرانية في بيروت رجي "لعدم الاشتباه في فهمه وتقييمه للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا".

وتوجهت السفارة في بيان عبر منصة "إكس" بالقول: "يا سيد يوسف رجي، لا تكن مشتبهًا في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعيًا! فمنذ أكثر من مائة يوم، وجميع الساحات في كافة أنحاء بلادنا العزيزة والمقتدرة، والبالغة مساحتها 1,648,195 كيلومتراً مربعًا، تغص بالحشود الغفيرة بمشاركة جميع فئات الشعب، من نساء ورجال وشيوخ وشباب وأطفال، دفاعًا عن نظام الجمهورية الإسلامية".

وكان رجي قد قال في مقابلة على قناة ​LCI​ الفرنسية، إن "الشعب الإيراني شعب عريق ذو حضارة عظيمة، غير أنه منذ قرابة خمسين عامًا رهينةٌ لنظام شمولي مطلق يستمد شرعيته من الحق الإلهي المزعوم، ولا يتورع عن سفك دماء شعبه دون أدنى ندم".

الكلمات المفتاحية