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"بوليتيكو": ضغوط متزايدة على الحزب الجمهوري لوقف الحرب مع إيران

2026-06-13 12:42
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نشرت صحيفة "بوليتيكو" تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أن تاريخ عيد العمال في الولايات المتحدة الذي يصادف في السابع من أيلول سبتمبر القادم هو المهلة الزمنية لإنهاء الحرب مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن أيلول يمثل الانطلاق غير الرسمي لموسم الانتخابات حيث يبدأ اهتمام الناخبين وتدخل الأمور مرحلة الجد. 

كما نقلت عنهم أن المخاطر السياسية للحرب تتنامى مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك في ظل تزايد الخسائر البشرية الأميركية، وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

كذلك نقلت الصحيفة عن الناشط في الحزب الجمهوري دان نايلور أنه يجب التوصل إلى حل مع حلول أوائل شهر أيلول/سبتمبر المقبل، إذ إنه يزداد الاهتمام بالانتخابات حينها ويتعين خفض الأسعار مع حلول هذا الموعد. 

كما نقلت عن شخصية أخرى في الحزب الجمهوري أن الحزب الجمهوري سيكون أمام معضلة صعبة إذا ما كان سعر غالون الوقود لا يزال يبلغ خمسة دولارات مع حلول موعد عيد العمال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانشقاقات داخل الحزب الجمهوري بدأت تظهر إلى العلن، حيث يؤكد بعض المرشحين على ضرورة أن تتوقف الحرب قريبًا، حتى وإن كانوا وافقوا على أهدافها الأولى. وأشارت إلى ما قالته النائبة الجمهورية أشلي هينسون التي ستترشح لمجلس الشيوخ، حيث حذرت الأخيرة الشهر الفائت من أن الحرب ستتحول إلى عبء سياسي إذا ما استمرت إلى ما بعد الأسابيع القليلة المقبلة.  كما لفتت إلى ما قاله السيناتور الجمهوري جون هاستد عن ضرورة توقف الحرب مع إيران. وأشارت أيضًا إلى ما قاله السيناتور الجمهوري بيت ريكت في مقابلة إعلامية حيث أعرب عن رغبته في التوصل إلى حل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن.

كما ذكرت الصحيفة أن ثمانية مشرعين جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في تصويت لتقليص سلطات ترامب الحربية. وتحدثت عن تحذيرات الجمهوريين والخبراء الاقتصاديين من أن عودة أسعار الوقود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب قد تستغرق أشهرًا، ما يعزز ضرورة أن يخرج ترامب من الحرب قبل انتهاء الانتخابات التمهيدية.

كذلك استشهدت الصحيفة باستطلاع أجرته هي نفسها مؤخراً كشف أن غالبية الأميركيين وطيفًا واسعًا من الذين صوتوا لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إنما يرون أن ترامب لم يقم بما يكفي من أجل حمايتهم من التداعيات الاقتصادية للحرب.

وبينما قالت المجلة إن غالبية الجمهوريين لا زالوا يدعمون الحرب، إلا أن هذا الدعم قد يتراجع كلما استمرت الحرب.

الكلمات المفتاحية
اميركا العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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