أعلنت اللجنة المركزية لإحياء ذكرى عروج الإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قده)، في بيانها الثالث، تفاصيل مراسم الوداع والتشييع ومواراة الثرى المقررة للجثمان، إلى جانب عدد من أفراد أسرته.

وقالت اللجنة في بيانها، إن العالم الإسلامي يعيش حالة من الحزن إثر "الرحيل الدامي" للمرجع الديني الكبير وقائد الثورة الإسلامية، مؤكدةً أنه كرّس حياته للدفاع عن الإسلام وخدمة الشعب وهداية الأمة الإسلامية.

وأضافت أن الإمام الخامنئي حافظ، طوال مسيرته، على راية استقلال إيران وقيادة الأمة الإسلامية، مؤكدة أن اسمه وذكراه سيبقيان حاضرين في تاريخ إيران والعالم الإسلامي وفي وجدان الأحرار.

وتقدمت اللجنة بالتعازي إلى الإمام المهدي المنتظر (عج)، وإلى قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي، وإلى الشعوب المتمسكة بطريق الحق، معربةً عن بالغ شكرها وتقديرها للحضور الحاشد والوفي للشعب الإيراني الإسلامي وسائر المحبين للإسلام والثورة الإسلامية.

وأوضحت اللجنة، أن مراسم الوداع والتشييع ومواراة الثرى ستشمل أيضًا أفرادًا من أسرة الإمام الراحل، وهم الدكتور مصباح الهدى باقري كني، والسيدة بشرى الحسيني الخامنئي، وزهراء حداد عادل، وزهراء محمدي كلبايكاني.

وأشارت إلى أن مراسم الوداع ستقام يومي السبت 4 والأحد 5 تموز/يوليو 2026 في مصلى الإمام الخميني في طهران.

وأضافت أن مراسم التشييع ستقام يوم الاثنين 6 تموز/يوليو 2026 في العاصمة طهران، على أن تستكمل يوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو في مدينة قم المقدسة.

ولفتت إلى أن مراسم التشييع ستختتم يوم الخميس 9 تموز/يوليو 2026 في مدينة مشهد المقدسة، حيث سيوارى الجثمان الطاهر الثرى في الحرم الرضوي الشريف للإمام علي بن موسى الرضا.

ودعت اللجنة أبناء الشعب الإيراني وأحرار العالم ومحبي الإسلام والمهتمين بإيران إلى المشاركة في مراسم الوداع والتشييع.

كما أعربت عن شكرها للأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية التي ساهمت في التحضير للمراسم، مؤكدة أن الدور الأساسي في إحياء المناسبة يقع على عاتق الشعب الإيراني، ومشيرة إلى أن التفاصيل الكاملة للبرنامج ستُعلن في وقت لاحق.

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