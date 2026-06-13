جال وفد من العتبة الحسينية المقدّسة على عدد من مراكز النزوح في منطقة البقاع الغربي، في رسالة تضامنٍ ودعمٍ للعائلات التي اضطرّت إلى مغادرة منازلها وبلداتها بفعل العدوان "الإسرائيلي"، حيث نقل الوفد تحيّات المرجعية الدينية العليا في العراق ممثلة بسماحة المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني ومتولّي العتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، مؤكّدًا الوقوف إلى جانب النازحين ومساندتهم.

واستقبل الوفدَ كُلٌّ من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، مدير ملف النازحين في حركة أمل في البقاع الغربي الشيخ حسن أسعد، حيث اطلع الوفد على أوضاع النازحين وظروف إقامتهم، ووزّع هدايا مالية خُصّصت للعائلات المسجّلة في مراكز النزوح.

أبو دكة: دعم اللبنانيين واجب علينا

وأكّد رئيس وفد العتبة الحسينية المقدسة، محمد أبو دكة، في كلمة له خلال الجولة، أنّ "الهدف من الزيارة هو مشاركة النازحين معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة".

وأوضح أبو دكّة أنّ "المساعدات المالية المقدمة هي هدية من الإمام الحسين عليه السلام"، مبيّنًا أنّ "قيمتها تختلف بحسب عدد أفراد الأسرة"، ومؤكّدًا أنّ "العتبة الحسينية والمرجعية الدينية العليا تقفان دائمًا إلى جانب الشعوب، ولا سيّما الشعب اللبناني".

وفيما أشار أبو دكة إلى أنّ "هذه الزيارة هي الخامسة للوفد إلى لبنان"، شدّد على أنّ "تقديم الدعم والمساعدة للأخوة اللبنانيين واجب يستمر حتى انتهاء الأزمة"، آملًا بـ"عودة النازحين إلى ديارهم منتصرين سالمين وغانمين".

قبلان: تقصير فادح للدولة اللبنانية

من جهته، شكر النائب قبلان قبلان المرجع الأعلى السيد علي السيستاني والعتبة الحسينية ومتولّيها الشرعي "تقديرًا لوقوفهم الدائم إلى جانب الشعب اللبناني"، معتبرًا أنّ "أهمية هذه المساعدة تكمن في رمزيتها وقيمتها المعنوية باعتبارها هدية الإمام الحسين عليه السلام، ولا سيّما مع اقتراب ذكرى عاشوراء"، قائلًا: "الرسالة التي تحملها الهدية تؤكّد أنّ الحسين عليه السلام يقف إلى جانب المظلومين والمتألّمين".

وإذ رأى أنّ "النازحين يتحمّلون الألم لأنّهم حسينيون"، أعرب عن ثقته بـ"زوال المعاناة والجراح"، لافتًا الانتباه إلى أنّ "هذه المبادرة الإنسانية تسهم في تعويض جزء من التقصير الفادح الذي تعيشه الدولة اللبنانية تجاه النازحين ومعاناتهم".

وثمّن كذلك، "الجهود التي يبذلها أعضاء الوفد وتَحمُّلهم عناء الوصول إلى المناطق المتضرّرة للوقوف إلى جانب الأهالي باسم العتبة الحسينية والمرجعية الدينية العليا".

الشيخ أسعد: مساعدات لجميع النازحين

من ناحيته، أوضح الشيخ أسعد أنّ "الجولة الحالية تمثّل المرحلة الأولى من توزيع الهبة المالية المقدّمة من العتبة الحسينية المقدّسة"، كاشفًا عن أنّ "مراحل جديدة ستليها قريبًا بإذن الله".

وفي حين أشار إلى أنّ "هذه المبادرة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون"، أمِل الشيخ أسعد بأنْ "تُسهِم المساعدات في التخفيف من معاناتهم ومساندة الأهالي خلال هذه المرحلة"

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