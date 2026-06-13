العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية هامفي تنقل جنود العدو في مدينة الخيام

إيران

بقائي: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب دون مناقشة القضية النووية 
🎧 إستمع للمقال
إيران

بقائي: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب دون مناقشة القضية النووية 

2026-06-13 17:43
53

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن ما يُتداول بشأن توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا يزال غير محسوم، مؤكدًا أن الموعد المحدد للتوقيع ليس غدًا، وأن العملية التفاوضية ما زالت في إطار الترتيب ولم تُستكمل تفاصيلها النهائية بعد.

وقال بقائي، إن مذكرة التفاهم المطروحة ليست اتفاقًا نهائيًا بين طهران وواشنطن، بل هي إطار عام يحدد الخطوط العريضة للخلافات القائمة بين الطرفين، ويهدف في مرحلته الحالية إلى وضع تصور لإنهاء الحرب ووقف التصعيد على عدة جبهات.

وأشار إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب في أكثر من ساحة، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، باعتبارها جزءًا من التفاهمات الجارية، في حين تقرر تأجيل مناقشة الملف النووي إلى مرحلة لاحقة ضمن جدول زمني محدد.

وأوضح بقائي، أن من المقرر مناقشة الملف النووي خلال 60 يومًا، ما يعني أنه لن يكون مطروحًا للتفصيل في هذه المرحلة من المفاوضات، والتي تركز على القضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بوقف الحرب وترتيبات خفض التصعيد.

وأضاف أن هناك ملفات أخرى لا تزال قيد النقاش، من بينها الهجمات على السفن الإيرانية والقضايا المرتبطة بمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن هذه المواضيع تُطرح ضمن إطار التفاهمات الجارية بين الأطراف المعنية.

وأكد أن توقيع المذكرة قد يتم خلال الأيام المقبلة، إلا أن تحديد موعد نهائي لم يُحسم بعد، نافيًا ما يتم تداوله بشأن أن التوقيع سيتم في وقت قريب جدًا أو خلال يوم واحد.

وشدد بقائي على ضرورة التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة حول هذا الملف، في ظل ما وصفه بتردد الجانب الآخر في تقديم تصريحات واضحة أو ثابتة بشأن مسار المفاوضات، ما ينعكس على حالة الضبابية المحيطة بالعملية التفاوضية.

وختم بالتأكيد على أن أي تقدم في هذا المسار سيُعلن رسميًا عبر القنوات الإيرانية المختصة عند الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها بين الأطراف.

الكلمات المفتاحية
الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي وقف إطلاق النار
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب دون مناقشة القضية النووية 
بقائي: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب دون مناقشة القضية النووية 
إيران منذ 17 دقيقة
تفاصيل مراسم الوداع والتشييع المقررة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
تفاصيل مراسم الوداع والتشييع المقررة للإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
إيران منذ ساعتين
ماذا ألحقت صواريخ إيران بـ
ماذا ألحقت صواريخ إيران بـ "إسرائيل" خلال 12 ساعة فقط؟
إيران منذ 4 ساعات
السفارة الإيرانية في لبنان ليوسف رجي: لا تكن مشتبهًا في فهمك للشعب الإيراني
السفارة الإيرانية في لبنان ليوسف رجي: لا تكن مشتبهًا في فهمك للشعب الإيراني
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
بقائي: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب دون مناقشة القضية النووية 
بقائي: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب دون مناقشة القضية النووية 
إيران منذ 17 دقيقة
بقائي: لا قرار نهائياً بشأن الاتفاق والأميركيون واصلوا تغيير مواقفهم خلال المباحثات
بقائي: لا قرار نهائياً بشأن الاتفاق والأميركيون واصلوا تغيير مواقفهم خلال المباحثات
إيران منذ يوم
الخارجية الإيرانية تندد بالهجمات غير القانونية لأميركا: وقف إطلاق النار بلا معنى
الخارجية الإيرانية تندد بالهجمات غير القانونية لأميركا: وقف إطلاق النار بلا معنى
إيران منذ يومين
بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
إيران منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة