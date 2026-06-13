أصدرت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا أدانت فيه تدمير البنية التحتية المخصصة لتأمين مياه الشرب في المناطق الجنوبية من البلاد، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق الأساس في الحصول على مياه آمنة وكافية.

وذكرت اللجنة أن الهجمات الأخيرة للولايات المتحدة تسببت في أضرار وتدمير منشآت حيوية لتأمين وتوزيع مياه الشرب في عدد من المناطق الجنوبية، من بينها مدينة سيريك، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن منشآت المياه والبنى التحتية المرتبطة بتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين تُعد من المرافق الحيوية التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القواعد الدولية، وأن استهدافها أو تعطيلها يؤدي إلى آثار إنسانية واسعة وطويلة الأمد تمس الحياة اليومية والصحة العامة والنظافة والأمن الإنساني وكرامة السكان.

وأضافت اللجنة أن الحق في الحصول على مياه آمنة وكافية يُعد من الحقوق الأساسية المعترف بها دوليًا، ويمثل شرطًا ضروريًا لضمان الحق في الحياة والحق في الصحة والتمتع بمستوى معيشي لائق، وفق ما ورد في المعايير والتفسيرات المعتمدة لدى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التداعيات الإنسانية لهذه الأضرار على سكان المناطق المتضررة، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى والفئات الأكثر هشاشة، داعية الهيئات الدولية المختصة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لبحث هذه الانتهاكات ومتابعة آثارها.

وحمّلت لجنة حقوق الإنسان في بيانها الإدارة الأميركية المسؤولية الدولية عن الأضرار والنتائج الإنسانية المترتبة على هذه الإجراءات، داعية المجتمع الدولي إلى إدانتها، ومؤكدة في الوقت نفسه حق إيران في متابعة الملف عبر القنوات القانونية والدولية المختصة.

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