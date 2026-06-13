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العقابي: الحشد الشعبي مصدر قوة للعراقيين ونأمل إقرار قانونه في الدورة الحالية
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عربي ودولي

العقابي: الحشد الشعبي مصدر قوة للعراقيين ونأمل إقرار قانونه في الدورة الحالية

2026-06-13 19:25
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أكد مدير إعلام الحشد الشعبي العراقي، الدكتور مهند العقابي، أن فك الارتباط بالحشد الشعبي يمثل في الأصل مشروع القائد الشهيد أبي مهدي المهندس.

وفيما أشار إلى أن الحشد يشكل مصدر قوة للعراقيين، أعرب عن أمله بإقرار القانون الخاص بالهيئة خلال الدورة الحالية.

وقال العقابي، في حوار مع قناة النجباء، إن "قضية فك الارتباط بالأطر السياسية والحزبية داخل هيئة الحشد الشعبي هو بالأصل مشروع القائد الشهيد أبي مهدي المهندس"، مبينًا أن الهيئة تطبق القانون وتمضي وفق نهج مؤسساتي واضح.

وأضاف، أن التعددية والتنوع داخل الحشد الشعبي يمثلان عامل قوة، لأن الهيئة نجحت في جمع كل أطياف الشعب العراقي ومكوناته، لافتًا إلى أن الحشد يمثل مصدر قوة للعراقيين، وهناك مليارات الدولارات التي صرفت وتصرف من أجل استهدافه وإضعافه.

وأشار العقابي إلى أن حملات مهاجمة الحشد الشعبي بدأت منذ اليوم الأول لتأسيسه، وهي نابعة من كونه مشروعًا وطنيًا قويًا وناجحًا، موضحًا في ختام حديثه أنه سبق وأن تعرض الجيش العراقي لمثل تلك الهجمات، وحتى التجربة الديمقراطية في البلاد لم تسلم منها.

وأعرب مدير إعلام الحشد الشعبي عن أمله بإقرار قانون الحشد الشعبي خلال الدورة النيابية الحالية، مشيرًا إلى أن القانون يخدم المقاتلين.

الكلمات المفتاحية
الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس
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