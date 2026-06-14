العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مونديال 2026.. المغرب يحرج البرازيل ويرغمه على التعادل في افتتاح المجموعة الثالثة

لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026

2026-06-14 02:16
87

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 13/06/2026، 22 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 11:00 أمس الجمعة 12-06-2026‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ غرب موقع بلاط المستحدث بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

2- بعد رصد قوّة مُشاة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي حاولت التّسلّل بعد منتصف ليل أمس، تحت غطاء ناريّ ودخانيّ استمرَّ لساعات، عبر طريق أرنون الزّفّاتة باتّجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة إلى منطقة مقتل مُعدّة مُسبقاً حيث تمّ تفجير عبوات ناسفة والإشتباك معها بالأسلحة المتوّسطة؛  ثم نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مُركّزة على منطقة الكمين مما أجبر العدوّ على الإنكفاء.

3- السّاعة 02:15‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

4- السّاعة 05:00‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة كفرتبنيت بصلية صاروخيّة.

5- السّاعة 07:00‏ استهداف آليّة عسكريّة من نوع "ياغي" تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

6- السّاعة 07:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة كفرتبنيت بمسيّرتين اقضاضيّتين.

7- السّاعة 07:30‏ استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

8- السّاعة 8:00‏ استهداف مربض المدفعيّة المستحدث التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمسيّرة انقضاضيّة.

9- السّاعة 12:20 استهداف موقع مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.

10- السّاعة 12:50‏ استهداف جرّافة عسكريّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة مجدل زون بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

11- السّاعة 14:30‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

12- السّاعة 14:30‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

13- السّاعة 17:00‏ استهداف آلية هامفي تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 17:50‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون، للمرّة الثّانية،  بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 18:00 بعد رصد قوة إسرائيليّة تتوغّل داخل بلدة مجدل زون، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية حتى الساعة 20:00 مساءً، حيث تم تدمير عدد من الآليات المرافقة للقوّة ولا زالت النيران مشتعلة فيها حتى لحظة صدور هذا البيان.

16- السّاعة 18:00‏ استهداف مركز قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

17- السّاعة 18:30‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في جديدة ميس الجبل بصلية صاروخيّة.

18- السّاعة 18:35‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز  450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع.

19- السّاعة 18:45‏ استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة الحمامص جنوب مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

20- السّاعة 19:10‏ استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

21- السّاعة 19:50‏ استهداف تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة مجدل زون، للمرّة الثّالثة، بصلية صاروخيّة.

22- السّاعة 23:40‏ استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مجدل زون بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
عمليات المقاومة ليوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2026
لبنان منذ 8 دقائق
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026
لبنان منذ ساعة
بالصور| حزب الله يُشيّع الشهيد علي محمد شومان في القماطية
بالصور| حزب الله يُشيّع الشهيد علي محمد شومان في القماطية
لبنان منذ 4 ساعات
استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو في محيط قلعة الشقيف بصواريخ نوعيّة
استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو في محيط قلعة الشقيف بصواريخ نوعيّة
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
عمليات المقاومة ليوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2026
عمليات المقاومة ليوم الأحد 14 حزيران/يونيو 2026
لبنان منذ 8 دقائق
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 13-06-2026
لبنان منذ ساعة
بالصور| حزب الله يُشيّع الشهيد علي محمد شومان في القماطية
بالصور| حزب الله يُشيّع الشهيد علي محمد شومان في القماطية
لبنان منذ 4 ساعات
استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو في محيط قلعة الشقيف بصواريخ نوعيّة
استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو في محيط قلعة الشقيف بصواريخ نوعيّة
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة