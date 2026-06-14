استهل منتخب المغرب مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 بتعادل مثير وثمين بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للمونديال الذي يُقام في أميركا والمكسيك وكندا.

وافتتح المغربي إسماعيل صابيري التسجيل في الدقيقة 21 من الشوط الأول بهدف رائع، بعدما استقبل تمريرة متقنة من إبراهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء، حيث لمح تقدم الحارس البرازيلي أليسون وهز الشباك بكرة ساقطة "لوب" غاية في الروعة، ليصبح صابيري بهذا الهدف أول لاعب عربي يهز شباك البرازيل في تاريخ المونديال. وتمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من تعديل النتيجة في الدقيقة 32، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس ياسين بونو.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للحارس المغربي ياسين بونو الذي دافع عن مرماه ببسالة أمام الهجمات البرازيلية الخطيرة، رغم شعوره ببعض الآلام في الدقيقة 84 والتي استدعت تدخل الطاقم الطبي قبل أن يستكمل اللقاء بنجاح. وفي الأنفاس الأخيرة وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، كاد المنتخب المغربي أن يخطف فوزًا تاريخيًا قاتلًا، لولا براعة الحارس أليسون الذي تصدى على دفعتين لتسديدة نائل العيناوي القوية ثم متابعة أيوب الميموني، لتنتهي المواجهة باقتسام الفريقين نقاط المباراة.

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