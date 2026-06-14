دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 14/06/2026، سلسلة بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

بيان رقم (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:50 الأحد 14-06-2026‏ تموضعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة حولا بمسيّرتين انقضاضيّتين.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 14-06-2026‏

28 ذو الحجة 1447 هـ

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