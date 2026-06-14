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فلسطين

 غزة.. 5 شهداء في غارات
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فلسطين

 غزة.. 5 شهداء في غارات "إسرائيلية" وعمليات نسفٍ للمباني والمنشآت

2026-06-14 11:23
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في اليوم الـ248 من اتفاق وقف إطلاق النار، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستُشهد فلسطينيٌّ وأُصيب آخر بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

كما استُشهد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عامًا) متأثرًا بإصابته بنيران الجيش "الإسرائيلي" في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس.

واستُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في غارةٍ "إسرائيليةٍ" على حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية أن الشهيدين هما محمد النمروطي وحسام الجبري، اللذان استُشهدا في الغارة "الإسرائيلية" على حي الأمل شمال مدينة خان يونس.

وفي وقتٍ سابقٍ، استُشهد فلسطينيٌّ وأُصيب اثنان، أمس السبت، في غارةٍ "إسرائيلية" على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم الأحد، نفَّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع.

كما فتحت زوارق حربية "إسرائيلية" النار باتجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل مدينة غزة وخان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 983 فلسطينيًّا وإصابة 3122 آخرين جراء إطلاق النار والقصف "الإسرائيلي" على مناطق متفرقة من القطاع، فيما تمكَّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 783 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي "إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72,993 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,230".

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فلسطين المحتلة غزة
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