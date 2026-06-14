قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك إنّ "الاتفاق المرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة وإيران سيّء للغاية"، مضيفًا إن ""اسرائيل" تدفع ثمن غطرسة وعمى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولم تحقق أيًّا من أهداف الحرب.. هذا ليس اتفاقًا بل مذكرة تفاهم، ولا تتضمّن معالجة لقضية الصواريخ أو "الوكلاء""، على حدّ وصفه.

وبحسب إذاعة "مكان الاسرائيلية"، رأى باراك أن "تأثير اسرائيل على ما يجري بات صفرًا وهذه مأساة".

وأردف "إيران تلقت ضربات قاسية لكنها خرجت أقوى، وفي المقابل، حققت إسرائيل إنجازات بعد السابع من أكتوبر، لكنها خرجت أضعف".

باراك أشار الى أن الهدف غير المعلن لكنه المركزي، وهو إسقاط النظام الإيراني وهذا ما لم يتحقق"، لافتًا الى أن "الهدف الثاني المتمثل في إنهاء البرنامج النووي الإيراني لم يتحقق أيضًا".

من جانبه، قال زعيم المعارضة في كيان العدو يائير لابيد إنّ "الاتفاق الجاري بلورته لا يحقق أيًا من أهداف الحرب التي وضعتها "إسرائيل"، وهو فشل كامل لنتنياهو".

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