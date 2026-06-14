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فلسطين

حماس تبارك عملية إطلاق النار التي نفذها أحد المقاومين عقب اقتحام العدو بلدة الظاهرية
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فلسطين

حماس تبارك عملية إطلاق النار التي نفذها أحد المقاومين عقب اقتحام العدو بلدة الظاهرية

2026-06-14 12:40
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باركت حركة المقاومة الإسلامية-حماس عملية إطلاق النار التي نفذها أحد مقاومي "شعبنا البطل، عقب اقتحام قوة صهيونية لبلدة الظاهرية جنوب الخليل، الليلة الماضية، في دلالة واضحة على تصاعد جذوة المقاومة في الضفة الغربية رغم كل بطش الاحتلال".

وفي بيان لها، أشادت الحركة بالأيدي الطاهرة التي تقارع المحتل، وتتصدى بكل الأشكال لاقتحامات الاحتلال اليومية لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه العملية هي الرد العملي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس، وعلى مخططات حكومة الاحتلال الفاشي الساعي لسلب أراضي الضفة وتهجير شعبنا.

ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتصعيد المقاومة بأشكالها كافة، والرد على جرائم الاحتلال بعمليات موجعة تربك حساباته وتفشل مخططاته.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
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